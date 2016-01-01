BU YAZ COOL KIZLARIN EDİNMESİ GEREKEN FAR PALETLERİ





Yaz ayları demek; göz makyajında daha cesur tonlar kullanmak demek!

İşte kalıcılıkları ve sıradışı renk kombinasyonları ile göz dolduran; bu yaz tüm cool kızların edinmesi gereken far paletleri:

Too Faced Clover Eye Shadow Palette

Too Faced Clover Eye Shadow Palette; ilhamını markanın kurucuları Jerrod ve Jeremy’nin sevimli köpeğinden alıyor. 18 mat ve simli fardan oluşan bu palet; kusursuz yaz görünümünüzü yaratmanıza yardımcı olabilir.

NYX Professional Makeup Away We Glow Eye Shadow Palette

Bu bronz yoğunluklu NYX Professional Makeup Away We Glow Eye Shadow Palette ürünü; bronz smoky göz makyajı için ideal. Tüm cilt tonları için harika!

Tarte Be a Mermaid & Make Waves Eye Shadow Palette

Tarte Be a Mermaid & Make Waves Eye Shadow Palette, 14 mat ve metalik renge sahip. üstelik her renk kremsi bir bitiş için Amazon kili ve mineral pigmentler ile yapılmış.

Urban Decay Beached Eye Shadow Palette

İlhamını çok sıcak olan SoCal kumsallarından alan bu palet; turkuvaz rengiyle de kalbimizi çalıyor.

ColourPop Fame Pressed Powder Shadow Palette

Hem gündüz hem akşam için kullanabileceğiniz 16 renk bulunduruyor.

Kat Von D 10th Anniversary Eyeshadow Palette

Kat Von D’nin 10. yılına özel çıkardığı seride her renk adını Von D’nin ilham perilerinden alıyor.

Morphe Nudie Patootie Eye Shadow Palette

Bu yüksek pigmentasyonlu palet ile pek çok görünüm yaratmanız mümkün.

Smashbox Cover Shot Eye Palette

Özellikle pembe tonlarını sevenler için kusursuz bir palet!



