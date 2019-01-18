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Bu Yıl Mutlaka Edinmeniz Gereken En İyi Coral Allıklar

2019’un rengi canlı mercan yani coral rengi; canlı bir görünüm için makyaj ürünlerinde de sıklıkla başvurduğumuz bir ton.

İşte bu trendi yakalayabileceğiniz en iyi coral allıklar:

L’Oreal Paris Paradise Enchanted Fruit-Scented Blush / Fantastical

İşte tam da önümüzdeki yaz için hayalini kurduğumuz ton! Bu ton yüzünüzü ısıtacak ve herkes nereye tatile gittiğiniz soracak!

Clinique Cheek Pop / Ginger Pop

Bu uzun süre kalıcı coral allık; gün boyu tazelenmeye ihtiyaç duymuyor.

Gabriel Cosmetics Powder Blush / Apricot

Güzel renginin yanında cildi yumuşatan jojoba yağı da cabası!

Osmosis Blush / Crushed Coral

Yoğunluğu uygulamayla ayarlanabilen bu allık; moringa çekirdeği yağı ve yeşil çay esansı ile cilt bakımı görevi de görüyor.

It Cosmetics Vitality Cheek Flush Stain / Pretty in Peony

Cildinizi daha genç, daha aydınlık ve nemli gösterecek! İçeriğindeki A,C,E vitaminleri, acai, yeşil çay ve beyaz çay ile serbest radikallerle de savaşıyor.

Jill Stuart Mix Blush Compact / Coral Pinks

İçeriğinde pek çok farklı coral tonu bulunduran bu allık, oldukça kullanışlı.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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