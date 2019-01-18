Bu Yıl Mutlaka Edinmeniz Gereken En İyi Coral Allıklar

2019’un rengi canlı mercan yani coral rengi; canlı bir görünüm için makyaj ürünlerinde de sıklıkla başvurduğumuz bir ton.
İşte bu trendi yakalayabileceğiniz en iyi coral allıklar:
L’Oreal Paris Paradise Enchanted Fruit-Scented Blush / Fantastical
İşte tam da önümüzdeki yaz için hayalini kurduğumuz ton! Bu ton yüzünüzü ısıtacak ve herkes nereye tatile gittiğiniz soracak!
Clinique Cheek Pop / Ginger Pop
Bu uzun süre kalıcı coral allık; gün boyu tazelenmeye ihtiyaç duymuyor.
Gabriel Cosmetics Powder Blush / Apricot
Güzel renginin yanında cildi yumuşatan jojoba yağı da cabası!
Osmosis Blush / Crushed Coral
Yoğunluğu uygulamayla ayarlanabilen bu allık; moringa çekirdeği yağı ve yeşil çay esansı ile cilt bakımı görevi de görüyor.
It Cosmetics Vitality Cheek Flush Stain / Pretty in Peony
Cildinizi daha genç, daha aydınlık ve nemli gösterecek! İçeriğindeki A,C,E vitaminleri, acai, yeşil çay ve beyaz çay ile serbest radikallerle de savaşıyor.
Jill Stuart Mix Blush Compact / Coral Pinks
İçeriğinde pek çok farklı coral tonu bulunduran bu allık, oldukça kullanışlı.