Bu Yıl Özel Hayatımıza Yön Verecek 2019’un İlişki Trendleri

2019 yılında ilişkilerimizde sanal aleme ara verecek ve daha çok macera peşinde koşacağız gibi gözüküyor!

İşte bu yılın ilişki trendleri…

Seçimler Out, Aşk In

“Büyük aşklar, 2019’da geri dönüş yaşayacak” diyor Match uygulamasının CEO’su Hesam Hosseini ve ekliyor “bekarlar artık sosyal medyadan karşı tarafı en ince özelliklerine kadar sağa sola atmaktan yoruldu.” Yani 2019’da mutluluğu bulmak için prensiplerimizi bir kenara bırakabiliriz. Üstelik bir ilişki yaşamak için sosyal medya yerine daha kreatif yöntemler deneyeceğiz.

“Olmalı” Bitti, Artık Sizin İçin Doğrusu Neyse Onu Yapma Dönemi Başladı

Ünlü blog Girls Gotta Eat‘in arkasındaki isimler Ashley Hesseltine ve Rayna Greenberg, yayınladıkları podcast’te bu konuya eğildi. “Yeni yılla birlikte kadınlar dating uygulamaları, buluşmalar ya da yatak odasında yapmak istemedikleri herhangi bir şeye “sırf kural” diye uymak zorunda hissetmeyecek. Kadınlar artık kendileri için neyin en iyisi olduğuna kendileri karar veriyor ve uyguluyor!”

Gerçek Yaşam Daha Seksi

Parmakla kişileri sola ya da sağa kaydırma sporu artık bizi yoruyor. “Cyber-dating”den bahsediyoruz! Neyse ki 2019, online dating uygulamalarına ara vereceğimiz bir yıl olacak. Hinge’in CEO’su Justin McLeod da bu kültürün bu yıl sona ereceğini doğruluyor. “Bekarlar artık gerçek “ilk buluşmalar” istiyor. İnsanlar artık daha anlamlı ilişkiler peşinde” .

Teşekkürler, sıradaki lütfen!

2019 hepimiz için taze bir başlangıç olacak. Popüler kültür bile bunun habercisi niteliğinde. The Rules: Time Tested Secrets For Capturing the Heart of Mr. Right kitabının yazararı Ellen Fein ve Sherrie Schneider, kadınların bu yıl ipleri elinde tuttuğunu söylüyor. bu yıl eski aşklara şans tanımak yerine yeni bir aşk arayışına girmek yoğun olarak görülecek.

Maceraya evet

Bugünün bekarları, ilk buluşmada bir şeyler içmeyi artık yorucu buluyor. Tinder’ın ilişki uzmanı Dr. Darcy Sterling; 2019’da bekarların artık yeni heyecanlar peşinde olduğunu söylüyor. Seramik atölyeleri, buz pateni dersleri ya da salsa kursları ilk buluşmayı dikkat çekici kılacak aktiviteler arasında.

İlişkilerde Farkındalık

2019’da belki de ilişkilerdeki en önemli unsur bu olacak. eHarmony uzmanlarından Jeannie Assimos “Çiftler terapi ve hisleri konusunda artık birbirine daha açık. Millennial nesil, eşlerini seçmek için 7-8 yıldan uzun bir süre bekliyor. Tarafların birbirlerini yeterince açık bir şekilde tanıması çok önemli” şeklinde açıklıyor.