BUKLELERİNİZİ DAHA DA KABARTMANIN TAM ZAMANI



Gözünüzün önüne, Diana Ross’un adeta onun imzası haline gelen bukleli saçlarını getirin.

Muhteşem duruşu ve o hacimli bukleleri Ross’un ilham verici karakterinin en önemli yanlarından biri.

Bu sezon ise Ross’un buklelerinin peşinden gitmenin tam zamanı! Son zamanlarda, Rihanna, Yara Shahidi, SZA gibi yıldızların en hacimli hatta diğer bir deyişle “tüyler ürpertici bukleleri” tercih ettiği düşünülünce bu saç modelini denememek için başka bir bahaneye ihtiyaç yok gibi.

Diana Ross’dan ilhamla başlayarak, bu cezbedici görünüme nasıl kavuşacağınıza dair örneklere göz atmayı unutmayın. Bu mirası Diana Ross’dan aldık ama modeli onun kadar muhteşem bir şekilde taşımak mümkün mü, emin olamıyoruz.

İlham kaynağı olarak listenin ikinci sırasında ise müthiş genlere sahip olan Ross’un kızı Tracee Ellis Ross geliyor.

Grammy Ödülleri 2018’de Disko kraliçesi ruhuna bürünen Rihanna ise ilham kaynağının Donna Summers ve Diana Ross olduğunu söylüyor elbette. Rihanna’nın da bu kabarık saçları mükemmel bir şekilde taşıdığı ortada.

Taraji Henson, 2017 Billboard Müzik Ödülleri’ndeki maksimumum hacimli saçlarıyla esin kaynağı olarak düşünülebilir.

SZA’nın dalgaları da listenin heyecan verici görünümlerinden.

Zendaya’nın 2017 yılındaki bu MET Gala görünümü de unutulmayacaklar arasında.



