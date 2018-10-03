Burak Özçivit’in Dudak Uçuklatan Reklam Filmi Anlaşması

 

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TRT 1 yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit, yaptığı reklam anlaşmasıyla da yeniden gündeme geldi.

Dizide, Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, yüzü olduğu erkek giyim markası Altınyıldız Classics ile anlaşmasını 3 milyon TL’ye yeniledi.

Geçtiğimiz sezon 2,5 miyon TL’lik bir anlaşma yapan oyuncunun, alacağı yeni ücret ise sosyal medyanın da çok konuşulanlarından oldu.

Yeni sezonda büyük sürprizlerin olacağı konuşulan Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman başlayacak?

3 Ekim Çarşamba günü yayınlanması beklenen dizinin 122. bölümünün TRT 1’in yayın akışında olmadığı ortaya çıktı. Yeni yayın zamanıyla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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