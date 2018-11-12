Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu’nun Yeni Projesi

 

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Poyraz Karayel dizisinden sonra ekranlara ara veren başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu’nun yeni projesine dair haberler gelmeye başladı.

Başrolünü Birkan Sokullu ile paylaşacağı bir sinema filminde yer alacak olan Terzioğlu’nun bu projesini heyecanla bekliyoruz.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, filmin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak. Bu özel projenin adı ise; Güzelliğin Portresi.

Yönetmen koltuğunda Umur Turagay’ın oturacağı filmin senaryosu ise Pınar Bulut’a ait.

Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu’ya ilave olarak filmde Melisa Şenolsun da yer alacak.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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