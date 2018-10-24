Burçlara Göre İlham Verici Cadılar Bayramı Kostüm Önerileri

Ürkütücü mü yoksa sevimli mi?

31 Ekim akşamı gerçekleşecek Cadılar Bayramı için katılmayı planladığınız bir parti varsa bu yazı tam size göre.

Her halükarda, eğlenceli görünmeye önem verin ve burcunuzdan da esinlenerek kişiliğinize en uygun şekilde yakıaşacak kıyafeti tercih edin.

Yüksek düşünün ve bir yıldız kadar parlayın.

Cadılar Bayramı’nda Hangi Burç Nasıl Giyinmeli?

Kova: Video oyun karakteri

Bir video oyunu karakteri gülünç bir hamle gibi gelebilir ancak doğru bir karakter tercih edilirse, bu büyük bir an da olabilir. Kova burçları, arkadaşlarından birini de tıpkı Cara Delevingne ve Kendall Jenner’da da olduğu gibi Süper Mario olmaya ikna edebilir.

Balık: Retro Punk

Balık burçları, ikonik bir rock yıldızı ruhuna bürünerek Cadılar Bayramı’nın beklenmedik kraliçesi olabilir elbette. Tıpkı Cindy Crawford gibi.

Koç: Barbie bebek

Koç burçları (genelde) pembe, abartılı ve enteresan pek çok şeye sıcak baktıkları için Barbie önerimize kayıtsız kalmayabilirler diye düşünüyoruz.

2014 yılında Rita Ora’nın Barbie olarak karşımıza çıktığı bu görünümü ilham verebilir.

Boğa: Tüyler ürpertici görünüm

Boğa burçları, her işi çok ciddiye aldıkları için kostüm seçimleri de elbette ki, Cadılar Bayramı ruhunu yüzde yüz yansıtan bir kıyafet olacak.

İlham perisi oalrak; Kim Kardashian West’in 2014 yılındaki bu iskelet görünümünü ekliyoruz.

İkizler: Vixen

İkizler burcu; eğlenceli ve “arsız” bir tutum için içinde olacakları kostümlere sıcak bakmaya hazırlar mı? Kıyafet seçiminde çabasız bir seçimde bulunurken, Kendall Jenner’ın bu görünümünden ilham alabilirler.

Yengeç: Eski Hollywood film yıldızı

Herkes, yengeçlerin nostaljik her şey için yüksek bir tutkuya sahip olduğunu bilir ve Cadılar Bayramı partisi için de geçmişe yönelik seçimlerde bulunmaları tesadüf olmayacak.

Karlie Kloss’un Marilyn Monroe stilinden esinlenmeye ne dersiniz?

Aslan: 2000’lerin ünlüleri

Kylie Jenner’ın Christina Aguilera ‘Dirrty’ kostümünü kim unutabilir? Bu kadar ikonik olmasının bir sebebi var; Kylie Jenner’ın aslan burcu cesaretine sahip olması.

Başak: Disney karakteri

Başaklar genellikle içlerinde küçük bir Disney karakteri yaşatırlar. Bu içinizde yaşayan karakteri göstermenin tam zamanı.

Terazi: Çizgi film karakteri

Teraziler, çizginin dışında düşünebilme yetenekleri ile tanınmakta. Emily Ratajkowski’nin kusursuz Marge Simpson görünüşü bu deliliği ortaya koyuyor.

Akrep: Karanlık vixen

Deri, örgü ve Hailey Baldwin gibi koyu bir perukla vixen trendine karanlık bir dönüş yapmaya ne dersiniz?

Yay: Maskeli femme fatale

Yay burçlarının çılgın ruhuyla eşleşecek bir kostüm bulmak çok zor olmasa gerek.Deri bir bot ve maske işinizi görür gibi.

Oğlak: İkonik film karakteri

Oğlak stili oldukça yalın ve şıktır. Cadılar Bayramı partisi için ikonik bir stil ile göz kamaştırıcı görünümü yakalamaları mümkün. Geçen yıl Michelle Pfeiffer’ın Scarface’deki ikonik karakterine bürünen Martha Hunt’ın izinden gidebilirsiniz.