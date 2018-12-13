Burçların Belirleyici Özelliklerine Göre Yılbaşı Makyajı Önerileri

Yılbaşı partisinde hem sizi yansıtacak hem de ilhamını ünlü yıldızların ışıltısından alacak bir makyaj görünümü istiyorsanız; sizin için yarattığımız bu rehbere göz atmalısınız!



KOÇ

Ateş grubunun ve tüm zodyağın liderisiniz. Tabii ki bu durumda ilhamımızı güzellik dünyasında sizi en iyi yansıtan burçtaşlarınızdan olan Rosie Huntington-Whiteley‘den alıyoruz! İkinci seçeneğiniz ise yine Rosie’nin çok uyguladığı tarzlardan olan; gül kurusu dudaklar ve smokey gözler…



BOĞA

Tipik bir Boğa burcu kadını olan Cate Blanchett gibi; siz de parti makyajınızda güçlü renkleri bir arada kullanın. Macenta bir ruj ve mavi smokey makyaj gibi…



İKİZLER

Flörtöz, eğlenceli ve renkli… Tıpkı Adriana Lima gibi tipik İkizler burcu özelliklerini gösteren bir makyaj için anahtar kelimeniz kesinlikle “renk, renk ve renk”! Pembe dudaklar, bronzer ve grafik eyeliner ile “Doll Makeup” görünümü yaratın.



YENGEÇ﻿

Taşını yakutu yansıtan kırmızı tonlar; parti makyajında da olmazsa olmazınız. Yengeç burcunun ünlü temsilcilerinden Margot Robbie‘nin kırmızı halı görünümlerindeki renkli olduğu kadar dağınık ve havalı duran makyaj tarzı; aradığınız ilhamı verebilir.



ASLAN

Zodyağın en gösterişli kadını Aslanlar; dramatik ve dikkat çekici makyajları ile partiyi her an kazanmaya hazır! Aslan burcunun ünlü temsilcilerinden Charlize Theron gibi; dönem üzerinden konsept yaratan iddialı makyajlar, metalik rujlar ve etkileyici saçlar tam size göre!



BAŞAK

“Kusursuz makyaj” dendiğinde aklımıza ilk gelen isimlerden olan Başak burcu kadını Zendaya, pek çok şeyi açıklıyor aslında. Parti makyajınız şansa kalmamalı ve kusursuz olmalı! Yeşil ve kahve gibi toprak tonları, nude dudaklar ve ışıltılı bronzerlar sizi yansıtıyor.



TERAZİ﻿

Venüs kızlarını; klasik ve feminen kelimeri tam anlamıyla tanımlıyor. Burçtaşınız Barbara Palvin gibi; vintage ve dramatik ruha göz kırpan; buğulu göz makyajının ön planda olduğu görünümler ve metalik nude dudaklar tam size göre!



AKREP﻿

Akrep burcunun ünlü temsilcilerinden Izabel Goulart‘ın makyaj görünümlerini incelemeniz sizin için yeterli olacaktır. Ten makyajı sizin için çok önemli! Kusursuz bir ten makyajı üzerine yapacağınız minimal makyajlar; sizin gibi kış kızları için ideal bir görünüm olacaktır.



YAY﻿

Ateş grubunun parti kızları Yay burçları için atış serbest! Simki göz makyajları, glosslar, aydınlatıcılar… Burcunuzun güzellik ikonu Milla Jovovich gibi; risk alabileceğiniz tüm görünümler sizin konfor alanınızı sağlıyor.



OĞLAK

Feminen Oğlak burcu kadınları; benzerlikler taşıdıkları zıt burçları Yengeçler gibi hem göz hem dudak makyajında kırmızı tonlarda kazananlardan. Tıpkı buçtaşınız Kate Moss gibi; belirginleştirilmiş elmacık kemiklerini de unutmayın.



KOVA﻿









Zodyağın güzellik görünümleri söz konusu olduğunda güçül olan bir diğer ismi de Kova burçları. Mat ve vamp bordolar da; açık renkli glosslar da tam onlara göre. Gözlerde ise kirpikler olmazsa olmazları. Burçtaşları Emma Roberts gibi sağlıklı bir ten makyajını da unutmamak gerek.

BALIK

Makyaj stilinizi iki kelimede tanımlayabiliriz: Romantik ve eğlenceli! Rihanna gibi makyajda sınırlarınız yok ancak tüm riskleri kendinize has romantik uslubunuzla imza haline getirebiliyorsunuz. Lila renkli farlar, buz rengi glosslar, aydınlatıcıları bir arada kullanmak sizin ideal parti görünümünüzü yaratıyor.