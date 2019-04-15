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Büyükannenizin Bayılacağı Trend: Nakış Dövmeler

Dövme trendlerinde her geçen gün yaratıcılığın sınırları biraz daha genişliyor. Son trend ise büyükannenizin bayılacağı türden: Nakış dövmeler!

İşte bu yeni dövme trendinin en iyi örnekleri…

Gül motifi

Kol çiçekleri

Anne kalbi

Küçük gökkuşağı

Papatyalar

Etamin!

Bu trendi köprücük kemiklerinde deneyin

Aşk kuşları

Ya da omuz bölgesinde!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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