BUZ EPİLASYON SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?





Buz Epilasyon Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

Buz epilasyon, yani Soprano Ice, soğutma teknolojisini kullanarak, acısız ve hızlı şekilde istenmeyen tüylerden kurtulmayı sağlayan bir epilasyon yöntemidir. Buz epilasyon, tüyleri yok etme konusunda teknolojik bir gelişmedir ve günümüzde oldukça yaygın olarak tercih edilmektedir.

Buz epilasyon sistemi özellikleri nelerdir?

Buz epilasyon yönteminde bir acı ya da ağrı söz konusu değildir. Özellikle acıya karşı daha hassas olan bacak, koltuk altı, bikini bölgesi ya da sırt gibi bölgeler, buz epilasyon yöntemi sayesinde acısız şekilde tüylerden kurtulmaktadır. Özellikle erkeklere yapılan epilasyon işlemlerinde, kıllar daha sert ve yoğun olduğu için acı ve ağrı daha fazla iken, buz epilasyon işleminde bu durum artık çok daha konforlu yapılmaktadır.

Buz epilasyon sisteminde, eski sistemlerde bulunan spot başlıklardan daha geniş başlıklar bulunur. Bu sayede Soprano Ice ile oldukça etkili ve kısa sürede sonuca ulaşan bir epilasyon çözümü elde edilir. Buz epilasyon ile tüm vücut yaklaşık 40-50 dakikada tamamlanır. İşlem sırasında, hiçbir bölge de atlanmaz.

Buz epilasyon ile seans sayısı da yarı yarıya azalmıştır. Bunun dışında buz epilasyon her cilt tipine ve her kıl rengine aynı başarı ile uygulanabilmektedir. Özellikle yaz mevsiminde bronz tenlere,

Şayet cilt bronzlaşmışsa, mevsim yazsa, eski dönemlerde epilasyon seanslarını ertelemek gerekmekteydi. Bu sebeple de epilasyon başarısı düşmekteydi. Ancak buz epilasyon sayesinde bronz ciltlere yad agüneşten sararmış tüylere de buz epilasyon ile işlem uygulanabilmektedir.

Bunun dışında yüz gibi daha ince tüylerin bulunduğu bölgelere uygulanan epilasyon işlemlerinde eskiden başarı sağlamak oldukça zordu. Ancak yeni yöntem, ince tüylerde de oldukça başarılı şekilde etkili olmaktadır. Bu sebeple yüz, çene, bıyık gibi bölgelerde kısa sürede kalıcı çözüm mümkündür. Buz epilasyon yöntemi, tüylerin tetiklenmesine ve yeniden çıkmasına (hormonal bozukluk söz konusu değilse) sebep olmaz.

Buz epilasyon yönteminde tek tek atış yapılmaz, adeta ütü yapar gibi cilt üzerinde işlem yapılır. Bu sayede atışlar daha sık olmakta ve herhangi bir alan atlanmadan epilasyon tamamlanmaktadır.

Buz epilasyon kaç seans sürer?

Buz epilasyonda seans sayısı her kişiye göre değişmekle beraber genel olarak 4 ila 8 seansta tamamlanmaktadır. Ancak bu durum, kişinin kıl yapısına, kılın kalınlığına, genetik özelliklere ve cilt rengine göre değişebilmektedir.

Buz epilasyonun yan etkileri var mıdır?

Buz epilasyon yönteminin ciddi ve kalıcı yan etkileri yoktur. Sistem özellikleri oldukça gelişmiştir ve yan etkileri ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır. Koyu ten renkli kişilerde görülebilen yanık, lekelenme gibi riskler, buz epilasyonda mevcut değildir.

Buz epilasyon fiyatları nasıl belirlenir?

Buz epilasyon 2017 fiyatları sistemin kullanıldığı bölgeye göre değişir. Seans ya da paket fiyatları her merkezde de farklı olmaktadır. Buz epilasyon fiyatları için ziyaret etmek istediğiniz merkez ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: http://www.marmarahair.com/buz-lazer-epilasyon-fiyatlari/

