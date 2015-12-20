ÇABASIZ DOĞAL GÜZELLİK İÇİN OLMAZSA OLMAZ 5 ADIM



Dior Couture Sonbahar/ Kış 2017-18 defilesinin saç ve makyaj detaylarını öğrenmeye ve ilham almaya hazır mısınız?

Makyaj sanatçısı Peter Philips ve saç stilisti Guido Palau, modelleri bu özel şova nasıl hazırladıklarını anlatırken, etkilenmemek ne mümkün!

Saç stilisti Guido Palau; ” Alçak at kuyruklarına geri dönük, gevşek ve düzensiz dalgalarla istenilen duruşu yakaladık. “Mükemmel değil, kolay ve sinematik olmalıydı.”

Makyaj sanatçısı Peter Philips ise; “Temiz cilt ve kasvetli kaşlar…”

İşte sahne arkasında beş ipucu…



