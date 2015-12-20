ÇABASIZ GÖRÜNEN SAÇ MODELLERİNİN ARKASINDAKİ SIR



Temiz ve kolayca çözülebilir düzgün dalgalar yerine, karışık ve çabasız görünen plaj dalgalarını tercih etmeyi sevenler için pratik birkaç önerimiz var.

Kolaya Kaçmak

Bu stile sahip olmanın kilit noktası saçınızın doğal haliyle yüzleşmek. Saçınızın doğal dokusunu iyi kullanmayı öğrenebilirsiniz, fazla uğraşılmış izlenimi veren görünümden de kurtulabilirsiniz. Eğer isterseniz saçınızı hafifçe kurutabilirsiniz, ancak saç köklerinizi kabartmaktan kaçınmalısınız. zira saç diplerindeki hacimsizlik de bu görünümün bir parçası. Bu yataktan yeni kalkmış izlenimini veren modelin ve deniz dalgalarının bir kombinasyonu. Sanki plaja gitmiş ve orada uyuyakalmışsınız gibi.