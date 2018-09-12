Calvin Klein Defilesinden Tembel Kızlar İçin Mükemmel Saç Modelleri

New York Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Calvin Klein İlkbahar / Yaz 2019 defilesi, saç şekillendiricilerine veda etmemiz gerektiğinin yeşil ışıklarını yakıyor.

Calvin Klein pistinde, ıslak görünümlü saçların geri dönceğinin de müjdesini almış olduk.

Amerikan filmi Jaws’dan esinlenerek hazırlanan su temalı koleksiyonun sunumunda, modellerin ıslak görünümlü saçları ve hatta suların saçlarından damlaya damlaya aktığı anlar düşünülünce yaklaşan trendi heyecanla bekleyecek olanlara duyurmak isteriz.

Tasarımcı Raf Simons, sahildeki bu etkileyici güzellik fikrinin yanı sıra, kara ve okyanus arasındaki gerginliğe de, aynı zamanda bu iki dünyayı bir araya getirme sonucu ortaya çıkan çarpışmanın duygularına da yer veriyor.

Saç tasarımcısı Guido Palau tarafından yaratılan “duş aldım ve dışarı çıktım” görünümünü trend alarmı olarak not düşüyoruz.

Bu görünüme kavuşmak için ise; saç kurutma makinesinden uzak durun ve doğal ıslaklığın uzun süre kalmasını sağlayacak ürünlere başvurun. Ürün kullanmayı tercih etmeyenler ise bu grubun en şanslılarından. Saçlardaki doğal görünüm ve ışıltının tadını çıkarın.

1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6