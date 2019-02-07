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Calzedonia İle Sevgililer Gününde Hiç Bir Detayı Atlamayın

Sevgililer gününde seçtiğiniz göz alıcı kıyafeti tamamlamak için ihtiyacınız olan her şey Calzedonia’da. Birbirinden farklı ürünler sunan ve her tarza hitap eden Calzedonia, Sevgililer Günü temasına uygun olan en trend aksesuarları tekrar yorumluyor.

Son yılların vazgeçilmez modası file çorapları kalp desenleri ile süsleyen Calzedonia, soket çorapları ise pembe ve kırmızı renkte kalp aksesuarları ile süslüyor. Sevgililer gününe uygun birçok ürün tasarlayan Calzedonia’da aradığınızı bulacaksınız.

Seksi, dinamik ve ışıltıyı seven kadınlara hitap eden Calzedonia ile Sevgililer gününde yine mükemmel gözükmeyi başaracaksınız!

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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