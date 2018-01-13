CALZEDONIA VE INTIMISSIMI’DE İNDİRİM GÜNLERİ BAŞLADI

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Her zaman zarif olmak, feminen bir şıklığa ve elegansa sahip olmak isteyen kadınlara tasarımlarını İtalyan kalitesi ile sunan Calzedonia ve Intimissimi %30 indirim fırsatı ile moda severleri sevindiriyor.



