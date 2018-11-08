Can Yaman Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

 

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Bu aralar başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ekranların genç yıldızı Can Yaman hakkında bilmeniz gereken 5 şeyi listeledik!

#ErkenciKuş başladı @startv #TutElimden hashtagimiz

C a n Y a m a n ©🇹🇷08.11.1989 (@canyaman)’in paylaştığı bir gönderi ()

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü bitiren Yaman, 8 Kasım 1989 doğumlu bir Akrep burcu erkeği.

Can Yaman’ın hayatında kitap okumanın yeri ayrı; “Oyunculukla ilgili kitaplar okuyorum ve yabancı filmler izliyorum” diyor. Boş zamanlarında, deşarj olması gerektiğini düşündüğü için eğlenmeyi tercih ediyor. Tam bir hayvan sever olan oyuncu, sokak hayvanlarını beslemeyi çok sevdiğini de sözlerine ekliyor. Ayrıca çok güzel mezeler hazırlıyor ve yemek yapmaya bayılıyor.

Derece ile bitirdiği hukuk dışında; mutfak sanatları ve barmenlik eğitimi de var.

#ErkenciKuş @startv @erkenci.kus #CanDivit

C a n Y a m a n ©🇹🇷08.11.1989 (@canyaman)’in paylaştığı bir gönderi ()

İdolleri sorulduğunda Şener Şen, Uğur Yücel ve Haluk Bilginer cevabını veriyor.

Peki ya aşk? Konu aşka gelince; “Edebiyatla süslenen birtakım aşk tarifleri var tabii ama aşk bizlerin, filmlerde gördüğü ve kitaplarda okuduğu karakterlerle birlikte olmak isteyip birlikte olamamamızdır” diyor ve ekliyor; “Kitapları bir yana bırakırsak aşk bana göre, arzuladığın bir insanla geçici bir süre, diğer insanlardan daha çok zaman geçirmek istemen ve sevmen demek.” Can karşısındaki insanı sıkmayan, eğlenceli bir âşık olduğunu da sözlerine ekliyor.

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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