Can Yaman Hakkında Bilmeniz Gereken 5 Şey

Bu aralar başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı Erkenci Kuş dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ekranların genç yıldızı Can Yaman hakkında bilmeniz gereken 5 şeyi listeledik!

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü’nü bitiren Yaman, 8 Kasım 1989 doğumlu bir Akrep burcu erkeği.

Can Yaman’ın hayatında kitap okumanın yeri ayrı; “Oyunculukla ilgili kitaplar okuyorum ve yabancı filmler izliyorum” diyor. Boş zamanlarında, deşarj olması gerektiğini düşündüğü için eğlenmeyi tercih ediyor. Tam bir hayvan sever olan oyuncu, sokak hayvanlarını beslemeyi çok sevdiğini de sözlerine ekliyor. Ayrıca çok güzel mezeler hazırlıyor ve yemek yapmaya bayılıyor.

Derece ile bitirdiği hukuk dışında; mutfak sanatları ve barmenlik eğitimi de var.

İdolleri sorulduğunda Şener Şen, Uğur Yücel ve Haluk Bilginer cevabını veriyor.

Peki ya aşk? Konu aşka gelince; “Edebiyatla süslenen birtakım aşk tarifleri var tabii ama aşk bizlerin, filmlerde gördüğü ve kitaplarda okuduğu karakterlerle birlikte olmak isteyip birlikte olamamamızdır” diyor ve ekliyor; “Kitapları bir yana bırakırsak aşk bana göre, arzuladığın bir insanla geçici bir süre, diğer insanlardan daha çok zaman geçirmek istemen ve sevmen demek.” Can karşısındaki insanı sıkmayan, eğlenceli bir âşık olduğunu da sözlerine ekliyor.

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