Candice Swanepoel 2. Kez Anne Oldu!

Candice Swanepoel; ikinci kez bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli; bu sevinçli haberi Brezilya’dan sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bebeklerinin elinin yer aldığı sevimli bir kareyi Instagram storylerinden paylaşan Swanepoel; Pazartesi günü de ailelerinin yeni üyesini kucaklarına almak için sabırsızlandıklarını söylemişti. Bu mesajı 1 yaşındaki oğlu Anaca ile yer aldıkları özel bir çekimle paylaşan Swanepoel kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

 

Ünlü süper model ikinci hamileliğini Aralık ayında; Victoria’s Secret podyumunda yürüdükten bir kaç hafta sonra duyurmuştu. Ve evet podyumda yürüdüğü o muhteşem hali sırasında da hamileydi!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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