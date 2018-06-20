Candice Swanepoel 2. Kez Anne Oldu!

Candice Swanepoel; ikinci kez bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Ünlü Victoria’s Secret meleği Candice Swanepoel ve nişanlısı Hermann Nicoli; bu sevinçli haberi Brezilya’dan sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Bebeklerinin elinin yer aldığı sevimli bir kareyi Instagram storylerinden paylaşan Swanepoel; Pazartesi günü de ailelerinin yeni üyesini kucaklarına almak için sabırsızlandıklarını söylemişti. Bu mesajı 1 yaşındaki oğlu Anaca ile yer aldıkları özel bir çekimle paylaşan Swanepoel kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Ünlü süper model ikinci hamileliğini Aralık ayında; Victoria’s Secret podyumunda yürüdükten bir kaç hafta sonra duyurmuştu. Ve evet podyumda yürüdüğü o muhteşem hali sırasında da hamileydi!