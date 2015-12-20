CANNES FİLM FESTİVALİ’NİN YILDIZI OLMAYA ADAY 5 FİLM



17 Mayıs’ta başlayan Cannes Film Festivali bu sene 70. yılını kutluyor!

28 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalin en heyecanla beklenen kısmı da elbetteki, herkesin konuşmaya başladığı filmler.

İşte bu filmlerden dikkatleri üzerine toplayan beş yapımı seçtik ve vizyon zamanları için geri sayıma geçtik.

The Beguiled

Sofia Coppola yönetmenliğinde çekilen filmin başrollerinde Elle Fanning, Kirsten Dunst, Colin Farrell ve Nicol Kidman gibi özel isimler yer almakta.

Bir roman uyarlaması olan film, 30 Haziran’da vizyona girecek.



