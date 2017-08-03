CANSU DERE İLE KENAN İMİRZALIOĞLU YENİDEN AYNI DİZİDE



Türk dizi tarihinin unutulmaz çiftleri arasında yer alan Cansu Dere ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yeniden özel bir dizide yan yana gelecekleri konuşuluyor.

Hem de bir dönem dizisiyle!

Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli padişahlarından Fatih Sultan Mehmet’in hayatının anlatılacağı Fatih dizisi için isimleri geçen oyuncuların yan yana gelip gelmeyeceklerini merakla bekliyoruz.

Yeni sezonda Kanal D’de ekrana gelecek olan dizinin oyuncu kadrosuna Çetin Tekindor ve Fahriye Evcen’in de dahil olacağı gelen haberler arasında.



