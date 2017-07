Müzik ile yakın ilişkisi her zaman bilinen Cara Delevingne, sonunda ilk solo çalışması ve müzik klibiyle karşınızda!

Son olarak Luc Besson‘un yönettiği Valerian and the City of a Thousand Planets filminde Dane Dehaan ile başrolü paylaşan Delevingne, filmin soundtrack albümü için I Feel Everything parçasını seslendirdi.

Delevingne’i 3 farklı saç renginde gördüğümüz klibi, aşağıdan izleyebilirsiniz.