CARA DELEVINGNE VE JEREMY SCOTT ÖZGÜR RUHUN PEŞİNDELER



Magnum, Magnum Double Balbadem’in piyasaya çıkışını kutlamak için bugüne kadarki en cesur işbirliğiyle karşımızda.

Yeni reklam filminde, Moschino’nun kreatif direktörü Jeremy Scott ile Cara Delevingne bir araya geliyor ve içlerindeki özgür ruhu serbest bırakıyorlar.

Kampanya, “İçindeki Seni Serbest Bırak” diyor ve ortaya sıra dışı, eğlenceli bir iş çıkarıyor.

Delevingne ve Scott’ın bir araya gelişiyle ortaya çıkan bu eğlenceli filmde aynı zamanda vahşi hayvanlar da rol aldılar. Moschino’nun tasarladığı illüstrasyonlardan bazıları “Masum Sanık Roger Rabbit” ve “Space Jam” gibi sinemanın unutulmazları arasına giren çalışmalarıyla dikkat çeken animasyon ustası Uli Meyer tarafından özel olarak canlandırıldı.

Filmde karşımıza çıkan vahşi hayvanlar, 18 Mayıs’ta tanıtım kampanyası kapsamında Uluslararası Cannes Film Festivali’ndeki büyük açılışa da konuk olacaklar.



