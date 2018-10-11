Çarpışma Dizisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Kasım ayında Show Tv’de başlayacak olan dizi Çarpışma, şüphesiz ki sezonun en merakla beklenen yapımlarından.

Ay Yapım’ın, uzun süredir merakla beklenen dizisi, ‘Çarpışma’nın çekimleri ise başladı.

Merakımız, diziden gelen ilk görsellerle daha da arttı diyebiliriz. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı karakteri ve Elçin Sangu’nun canlandıracağı Zeynep karakteri şimdiden yılın ikilisi olarak gösterilmekte.

Çarpışma Dizisinin Konusu

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu’nun, yanısıra Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı ‘Çarpışma’, güçlü oyuncu kadrosu, yüksek tempolu hikayesi ve yönetmen Uluç Bayraktar rejisiyle, izleyici ile buluşmak için gün sayıyor.

Senaryosunu Ali Aydın’ın yazdığı ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandıracağı Kadir Adalı’nın kazadan sonra dediği gibi;

“Çarpışan aslında kaderlerimizdi…”

Çarpışma Ne Zaman Yayınlanacak?

Çarpışma, Kasım ayında Show TV’de ekrana gelecek.