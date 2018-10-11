Çarpışma Dizisinden İlk Görsel Geldi

Kıvanç Tatlıtuğ’un merakla beklenen dizisi Çarpışma’dan ilk görsel geldi.

Geçtiğimiz günlerde Organize İşler 2 filminde canlandıracağı Adanalı Sarı Saruhan karakteriyle çok konuşulan Tatlıtuğ, şimdi de Çarpışma dizisindeki imajıyla gündemde.

Çarpışma dizisinde Polis Mahir Adalı karakterine hayat verecek olan Tatlıtuğ, dizideki imajına dair ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ay Yapım imzalı ve Show Tv’de başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak.

Hazırlık süreçleri devam etmekte olan dizide Tatlıtuğ’un da partneri olacak kadın oyuncunun Elçin Sangu olacağı haberleri tekrar gündemde.