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Carrie Bradshaw’ın Geri Dönüşü

Sex & the City’nin üçüncü filminin raflara gömüldüğü ve çekilmeyeceği bilinen gerçeklerden artık.

Fakat görünen o ki Sarah Jessica Parker’ın canlandırdığı Carrie Bradshaw karakteri son sözünü daha söylemedi. Parker’ın geçtiğimiz günlerde instagram’da yayınladığı bir video unutulmaz karakter Carrie Bradshaw’ın dönüşünü gurula ilan ediyor adeta. Videoda 53 yaşındaki oyuncu Manhattan’da yeşil tül eteği ve lame ceketi ile yürürken görünüyor.

Peki, bu geri dönüşün sebebi nedir?

Parker paylaşımında, “Benim eski arkadaşım” diye cümleye başlarken, daha fazla ayrıntının ilerleyen günlerde geleceğini söylüyor ve bu videonun harika bir marka ile kalpten desteklediği proje için çekildiğinden bahsediyor.

Videonun sonunda çıkan #PourItForward ise bu iş birliği hakkında bir ipucunu ortaya çıkarmakta. Oklar, temiz içme suyu sağlamak için kurulan ve kurucuları arasında Matt Damon’ın da yer aldığı Water.org şirketi göstermekte.

Kısa ya da uzun Carrie Bradshaw’ı yeniden gördüğümüz için çok sevindik.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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