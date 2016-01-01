CATE BLANCHETT CANNES FİLM FESTİVALİ BAŞ JÜRİSİ SEÇİLDİ



Cate Blanchett, 71. Cannes Film Festivali baş jürisi seçildi. Blanchett, bu prestijli festivalin tarihi boyunca 12. kadın baş jüri olacak.

Avustralyalı oyuncu, 8 – 19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 71. Cannes Film Festivali’nde yarışacak filmler için başkanlık yapacak. Geçmiş yılların aksine, festival bu yıl Salı günü başlayıp Cumartesi günü son bulacak.

Blanchett yakın zamanlarda, Harvey Weinstein skandalından sonra cinsel tacize dikkat çekmek için başlatılan kampanyanın ilk isimlerinden biri olmuştu.

Blanchett, “Blue Jasmine” filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ının sahibi olmuştu.



