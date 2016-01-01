CATE BLANCHETT’IN BÜYÜLEYİCİ CANNES STİLİ

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Kusursuz kırmızı halı ve sokak stili görünümleri ile görmeye alıştığımız Cate Blanchett; 2018 Cannes Film Festivali‘nde de şaşırtmıyor.

Birbirinden etkileyici görünümlere imza atan Blanchett’ın festivalden en şık anları:

Mary Katrantzou elbisesi, Aquazzura ayakkabıları ve Chopard mücevherleri ile Cold War filminin gösteriminde…

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Hava alanı stilinde de tüvit takımı ile oldukça etkileyici.

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Iris Van Herpen Couture elbisesi ile her zamanki gibi riskli ama kusursuz bir seçim yapmış.

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Üzerindeki gökkuşağı desenli tasarım bir elbise değil aslında Givenchy imzalı iki parçalı bir takım.

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İçinde bulunduğu Cannes Film Festivali 2018 jürisinin toplu fotoğraf çekiminde Stella McCartney imzalı takımı ile.

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2014 Altın Küre Ödülleri’nde giydiği Armani Privé imzalı elbiseyi bir kez daha giyerek herkesi şaşırttı.

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Maison Margiela ‘Artisanal’ koleksiyonundan siyah saten takımı ile spor bir şıklık sergiliyor.

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Trophée Chopard gecesinde Armani Privé tasarımı ile.

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Tek omuzlu Giorgio Armani elbisesi ile her zamanki gibi büyüleyici.

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Limon sarısı Calvin Klein takımının odak noktası, çantası!

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Loewe tasarımı bir takım ile hem rahat hem şık.

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