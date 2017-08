CATE BLANCHETT’İN HEYECANLANDIRAN YENİ ROLÜ BELLİ OLDU

Söylentileri 2015 yılından beri var olan Lucille Ball biyografisinin sinema uyarlaması hakkında, yeni haberler gelmeye başladı.

Hollywood’un fısıltıları çoğu zaman yanlış bilgilere yol açsa da, durum bu kez farklı anlaşılan.

Yeni gelen haberler ise şöyle; Cate Blanchett’in Lucille Ball biyografisinde yer alacak oluşu.

Amerikalı ikonik aktris ve komedyen Lucille Ball, çoğunlukla I Love Lucy, The Lucy–Desi Comedy Hour, The Lucy Show, Here’s Lucy ve Life With Lucy sitkomlarıyla tanınmakta.

Hem ekrandaki hem de gerçek hayattaki eşi Desi’yi ise Javier Bardem’in canlandıracağı konuşulmakta.

Blanchett’in oyunculuğunun ne kadar yüksek olduğu göz önünde bulundurulunca, inişleri ve çıkışları olan hayatıyla çok konuşulan komedi oyuncusu Lucille Ball’ı başarıyla canlandıracağını düşünüyoruz.

Projenin ne zaman hayata geçeceğine dair henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmamakta.