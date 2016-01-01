CATE BLANCHETT’IN TAKIM ELBİSE TUTKUSUNUN EN ŞIK ÖRNEKLERİ



Avustralyalı aktris Cate Blanchett’in stil ikonu olarak hayatımızdaki yerini, günden güne sağlamlaştırmasına şahit oluyoruz.

Kırmızı halı stilinde tercih ettiği özel parçalarla yakaladığı şıklığı sokak stiline de taşıyan Blanchett, son zamanlarda tercih ettiği takım elbiseleriyle de radarımızda.

Sizi, bugüne kadar tercih etmiş olduğu en iyi görünümleriyle baş başa bırakıyoruz.

1/9

Armani takımını beyaz topuklu ayakkabılarıyla birleştiren Cate Blanchett, New York’ta otel çıkışı kameralara bu görünümüyle yansıdı.

2/9

Ocean’s 8 filmin resmi fotoğraf çekiminde Salvatore Ferragamo takımıyla Cate Blanchett.

3/9

2018 Cannes Film Festivali’ndeki şık anlarından.

4/9

Cannes stil günlüğüne devam.

5/9

Cannes, Hotel Martinez

6/9

CinemaCon 2018 etkinliğinde Gucci takımıyla.

7/9

Si Passione By Giorgio Armani etkinliğinde Giorgio Armani takımıyla.

8/9

Monse marka takımıyla yakaladığı maskülen duruş favorilerimizden oldu.

9/9

Favori markası Giorgio Armani’nin onun ruhunu yansıttığı ortada. Tıpkı bu takımda da olduğu gibi.

