CELESTYAL CRUISES İLE VİZESİZ YUNAN ADALARI TURLARI





Yunan Adaları’nı gezmenin en kolay en hesaplı en konforlu yolu üstelik VİZESİZ!

Dünya kruvaziyer yolcularının ‘’en mutlu gemi’’ seçtiği uluslararası cruise markası Celestyal Cruises, 2018’de de Vizesiz Yunan Adaları turlarıyla Türk gezginlerin hizmetinde… 31 Mart’ta başlayacak vizesiz ve her şey dahil turlar için Celestyal Cruises gemileri her salı, cumartesi ve pazar Kuşadası’ndan kalkacak. 249 Euro’dan başlayan fiyatlarla Mikonos, Santorini, Girit, Patmos, Rodos ve Atina’yı gezmek mümkün

Cruise Critic Awards’da dünya kruvaziyer yolcularının ‘en iyiler’ kategorisinde 4 ödülle ödüllendirdiği, Türkiye çıkışlı tek cruise markası Celestyal Cruises; Vizesiz Yunan Adaları turlarıyla bu sezon da seyahat severlerin gönlünü fethetmeye hazır. Celestyal Cruises’un, 2018 sezonu için Iconic Aegean ve Idyllic Aegean olmak üzere hazırladığı iki ayrı tur programı da vizesiz ve her şey dahil olarak yapılacak. Celestyal Cruises ile vizesiz ve her şey dahil turlar, bütçede ve zamanda tasarruf sağlarken, vize işlemleriyle uğraşmaya gerek kalmadan Yunan Adaları’nı gezip görme fırsatı sunuyor.

3 gecede 5, 4 gecede 6 liman Iconic Aegean

31 Mart’ta başlayacak olan Iconic Aegean Turları, cruise seyahati için zamanı sınırlı olanlara geliyor. 3 gecelik turlarda 5; 4 gecelik turlarda 6 liman olmak üzere Yunan Adaları’nın yıldızları Atina, Mikonos, Patmos, Girit, Santorini ve Rodos’u tek seferde görmek mümkün olacak. Her salı ve cumartesi Kuşadası’ndan kalkacak olan Celestyal gemileri 4 günlük turda 5 limana, 5 günlük turda ise 6 limana uğrayarak turu tamamlayacak. Iconic Aegean Turları’nda 249 Euro’dan başlayan her şey dahil fiyatlara 1 kara turu da hediye.

Adaları geceli gündüzlü yaşamak için Idyllic Aegean

Gerçek Yunan Adaları deneyimini gecesiyle gündüzüyle yaşamak isteyenlerin tercih edeceği Idyllic Aegean Turları ise 7 gecelik 8 günlük turlar. 6 Mayıs’ta başlayacak olan turlar 14 Ekim’e kadar her pazar Kuşadası’ndan kalkacak olan Celestyal Crystal’le yapılacak. Atina, Mikonos, Milos, Santorini ve Girit’i doya doya gezip yaşama fırsatı sunan bu turda gemi 1 gece konaklamalı 1 tam gün Mikonos’ta, 1 gece konaklamalı 2 tam gün Santorini’de konaklayacak. 499 Euro’dan başlayan fiyatlarla Atina’yı gezip görmek de mümkün olacak. Bu turda 2 kara turu da hediye.

‘En mutlu gemi’ Celestyal Cruises

2017 yılında dünya çapında kruvaziyerler arasında düzenlenen Cruise Critic oylamasında 4 ödüle birden değer görülen Celestyal Cruises ‘’en mutlu gemi’’ olduğunu kanıtlamıştır. Cruise Critic Cruisers Choice Awards’da ”Paranın karşılığını en iyi veren ürün’’, ”En iyi biniş hizmetleri”, ”En iyi eğlence ve animasyon”, ”En iyi kara turları” olmak üzere 4 dalda kendi kategorisinin birincisi seçilen bir dünya markasıdır.

Celestyal Cruises’un 3, 4 ve 7 gecelik alternatifli tur programları hakkında detaylı bilgi için: www.celestyalcruises.com.tr

