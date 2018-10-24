Chalet’de Heyecan Verici Bir Gece

 

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4120 yıllık ahşap bir dağ evi ve gecenin gizemli enerjisi…

Chalet’nin bahçesinde gerçekleşecek Halloween partisine hazır olun!

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, bu yıl Chalet’nin muhteşem bahçe ambiyansında heyecanlı bir deneyime dönüşüyor. Sis efektleri, mezar taşları ve daha birçok özel dekorun yer alacağı gecede, korkuyu ve eğlenceyi gerçek anlamda yaşayacaksınız!

İstanbul gece hayatının popüler isimlerinden Murat Tokuz, Orkun Bozdemir, Pouya MC, Can Ayverdi ve Bayram Özcan’ın performans sergileyeceği bu özel parti için kapılar 21.00 itibarıyla açılıyor.

Kostümünüzle gelmeyi unutmayın!

Ayrıca özel makyajlar da sizleri bekliyor.

31 Ekim Çarşamba, 21.00 – 02.00

Kişi başı ücret: 95 TL

Biletler: Swissôtel The Bosphorus, İstanbul’dan ya da Biletix.com

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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