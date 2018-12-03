Chanel Defilesinin Perde Arkası Netflix’te

Netflix’in yayına hazırlanan belgesel dizisi “7 Days Out” Kentucky Derbisi gibi önemli canlı etkinliklerin öncesindeki günlerde perde arkasında yaşanan heyecanı ve dramı seyirciye aktaracak.

Belgeselde moda, film, yemek, uzay, spor ve eğlence gibi sektörlerin öncü ve başarılı bazı isimlerinin çalışmalarını ve hazırlık süreçlerini izleme fırsatı bulacağız.