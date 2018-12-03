Chanel Defilesinin Perde Arkası Netflix’te

Netflix’in yayına hazırlanan belgesel dizisi “7 Days Out” Kentucky Derbisi gibi önemli canlı etkinliklerin öncesindeki günlerde perde arkasında yaşanan heyecanı ve dramı seyirciye aktaracak.
Belgeselde moda, film, yemek, uzay, spor ve eğlence gibi sektörlerin öncü ve başarılı bazı isimlerinin çalışmalarını ve hazırlık süreçlerini izleme fırsatı bulacağız.
Dizinin ilk bölümü ise dev bir ismi ağırlayacak: Karl Lagerfeld
Bölümde Chanel İlkbahar/Yaz 2019 defilesinin hazırlık sürecine kreatif direktörün gözünden şahit olacağız.
Belgeselin yayın tarihi ise 21 Aralık.Kumsal temasıyla ve tasarımlarla adeta bir görsel şölen sunan defilenin detaylarını izlemek için sabırsızlanıyoruz!