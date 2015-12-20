CHANEL’İN YENİ ÇANTASININ SOKAK STİLİNDEKİ EN İYİ KULLANIMLARI

Nurdan Gündoğdu - MAR 22, 2017 ÇARşAMBA


Chanel’in yepyeni Gabrielle çantası (Gabrielle Bonheur Chanel’den), şimdiden sokakların gözdesi oldu.

İsterseniz uzun saplı isterseniz kısa… Alternatif çok, seçim sizin. Sırt çantalarının da şık duruşu göz kamaştırıcı.

Eğer yeni Gabrielle çantaların kullanımı konusunda ilham arıyorsanız, gözünüzü sokağa çevirebilirsiniz.

 

chanel gabrielle bag

 

Chanel Gabrielle çantasının yeni reklam kampanyasında da Kristen Stewart, Cara Delevingne, Caroline de Maigret and Pharrell Williams yer alacak. Reklam filmi için ise 3 Nisan’ı bekleyin.

Nurdan Gündoğdu

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