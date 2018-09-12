Chef’s Table’da İlk Defa Türkiye’den Bir Şef Yer Alıyor

Chef’s Table’ın beşinci sezonunda ilk defa bir Türk şefe yer verecek olması programa dair içimizdeki heyecanı artırdı.
Çiya Sofrası kurucusu Musa Dağdeviren’in müthiş yolculuğuna tanıklık etmeye hazır mısınız?

Netflix’in izlemeye doyulamayan belgesel serisi Chef’s Table’ın 5. ve 6. sezonlarının yayın tarihi belli oldu. Dünyanın farklı ülkelerinde, ustalıkları ve yarattıkları lezzetlerle yemek tutkunlarını peşinden sürükleyen en iyi şeflerin gün yüzüne çıkmamış hikayelerini anlatan serinin 28 Eylül’de yayınlanacak beşinci sezonunda ilk defa Türkiye’den bir şef de yer alıyor!

Gerçek Anadolu yemeklerinin lezzet durağı, İstanbul Kadıköy’deki Çiya Sofrası’nın kurucu aşçısı Musa Dağdeviren, Chef’s Table’ın kendisine ayrılan bölümünde geçmişi, başarıları ve yemek kültürüne katkılarını Netflix ile 190’dan fazla ülkede 130 milyon izleyiciye aktaracak, dünyanın dört bir yanındaki seyircilere geleneksel Türk yemeklerini tanıtacak.

Clay Jeter yönetmenliğinde İstanbul’da çekilen bölümde Dağdeviren kendisini “halkın şefi, tarihçi ve kültür elçisi” restoranlarını ise “etnografik müze, kayıp kültürlerin ve unutulmuş tatların bahçesi” olarak tanımlıyor. Doğup büyüdüğü toprakların tüm bileşenlerini mutfağında harmanlayan Dağdeviren, Türkiye’nin kendine özgü hallerini hem besleyici hem leziz yemekler üzerinden anlatıyor.

Chef’s Table’ın 5. sezonunda Musa Dağdeviren’in yanı sıra izleyeceğiniz şefler arasında Philadelphia’dan Cristine Martinez, Barselona’dan Albert Adria ve Bangkok’tan Bo Songvisava yer alıyor.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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