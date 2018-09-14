Chilling Adventures of Sabrina’dan İlk Teaser Yayınlandı!

26 Ekim’de gösterime girecek olan ve merakla beklediğimiz Chilling Adventures of Sabrina’dan özel doğum günü fragmanı ve resmi afişi paylaşıldı!

Chilling Adventures of Sabrina, genç cadı Sabrina’nın korku ve büyü dolu maceralarını karanlık ve esrarengiz bir tonda anlatıyor.

Rosemary’nin Bebeği ve The Exorcist gibi kült yapımların ekseninde ilerleyen uyarlama dizide Sabrina bir taraftan kendisini, ailesini ve insanlığı tehdit eden kötücül varlıklara karşı savaşırken, bir taraftan da yarı insan yarı cadı olarak bir denge yakalamaya çalışıyor.