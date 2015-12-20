CHLOE’NİN YENİ KREATİF DİREKTÖRÜYLE TANIŞIN



Fransız lüks moda evi Chloé’nin merakla beklenen yeni kreatif direktörü belli oldu.

Fransız moda evi Chloé, Claire Waight Keller’ın ardından Natacha Ramsay-Levi’yi kreatif direktör olarak belirlediğini doğruladı.

3 Nisan’da göreve başlayacak olan Levi’nin yönetimindeki koleksiyon ilk kez Eylül ayında gerçekleşecek olan Paris Moda Haftası’nda görücüye çıkacak.

Ramsay-Levi, adı Rousteing ve Wang’ın endüstrinin kadar tanınmasa da, 2002’de stajyer olarak başlayan Balenciaga ve Louis Vuitton’daki görev süreleri boyunca son 15 yıldır Nicolas Ghesquière yönetiminde çalışıyor.

Chloe CEO’su Geoffroy de la Bourdonnaye ise Ramsay-Levi hakkında New York Times’a “Chloé’nin ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtacak. Cesur, karizmatik ve neşeli” diye ifade etti.

İlk koleksiyonu merakla bekliyoruz.



