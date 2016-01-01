CHRISSY TEIGEN VE JOHN LEGEND İKİNCİ ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

Chrissy Teigen ve John Legend çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi. 2013 yılında evlenen çiftin iki yaşında kız çocukları Luna da abla oldu.

Bir erkek bebek dünyaya getiren Teigen, bu güzel haberi Twitter hesabından duyurdu.

Somebody’s herrrrrrre! 🍼🤗🍼🤗 — christine teigen (@chrissyteigen) May 17, 2018

Chrissy Teigen ve John Legend katıldıkları bir davette, “dünyaya gelecek olan bebeğimize Luna’nın hazır olup olmadığını ve küçük kardeşin onun için ne anlama geldiğini henüz bilmiyoruz.” cümleleriyle açıklama yapmışlardı.

Şimdi gözler ünlü çiftin ikinci çocuklarıyla paylaşacakları karede.