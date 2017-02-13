CHRISSY TEIGEN’IN DALGALI SAÇLARININ SIRRI



Saç modelinizi değiştirmeye karar vermeden önce, kırmızı halı törenlerinin öne çıkan güzellik görünümlerini iyice gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

İlhama ihtiyacınız varsa, işte tam orada. Grammy Ödül Töreni de yeni fikirler için karşımızda. Ya da radikal bir değişime gitmek yerine, var olan saç modelinizi daha farklı formlarda kullanmak istiyor da olabilirsiniz. Saçınız düz ise dalgalı kullanmak aklınızda varsa, gözlerimizi Chrissy Teigen‘e çevirebiliriz.

2017 Grammy Ödül Töreni’nde saçının uzunluğunda bir değişime giden ve lob boy ile karşımıza çıkan Teigen, bu etkileyici görünümünü de iri dalgalarla taçlandırmış.

Peki, ama bu dalgaları her daim böyle havalı ve hacimli şekilde kullanmak için siz ne yapmalısınız?

Ünlülerin saç artisti Jen Atkin, Chrissy Teigen’ın dalgalı saçlarının sırrını aşağıdaki karede açıklamış.



