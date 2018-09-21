Chrissy Teigen’ın Meşhur Banana Bread Tarifi

Yeni bir yemek kitabı için çalışmalara devam eden Chrissy Teigen’ın çok konuşulan denenmiş tariflerini gözden geçirmenin tam zamanı.

Şarkıcı John Legend’in eşi ve 20 milyondan fazla instagram takipçisine sahip olan manken Chrissy Teigen, aynı zamanda gezegendeki en meşhur aşçılardan ve yemek reçeteleri en çok konuşulan isimlerden.

Ünlü mankenin çok fazla paylaşım alan Banana Bread / Muzlu Ekmek tarifini denemediyseniz, listenize eklemeye ne dersiniz?

Kararan muzları değerlendirmek için mükemmel bir tarif.

Chrissy Teigen; “Bu tarifi mükemmelleştirmek neredeyse bir yıl sürdü” diyor. Ve şu notu da ekliyor;

“İyi ve lezzetli bir Banana Bread / Muzlu Ekmek için çok fazla muza ihtiyacım vardı. Yapım aşamasında milyonlarca farklı şey denedim. Hindistan cevizi, fındık, sütlü çikolata, muzlu puding… Denediklerimden sadece birkaçı.

İşte pratik ve lezzetli Banana Bread tarifi;

12 kişilik

Toplam süreci: 1 saat 15 dakika

Malzemeler

6 çok olgunlaşmış muz püresi

4 yumurta

170ml kolza yağı (Kalıbı yağlamak için biraz daha fazlasını elinizin altında bulundurabilirsiniz.)

250g un

450g şeker

1 (96 gr) paket vanilyalı puding karışımı (Muz aromalı pudingi kesinlikle önermiyor)

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 ½ çay kaşığı koşer tuzu

60 gr rendelenmiş hindistan cevizi

1 (96 gr) bar bitter çikolata (parçalar halinde doğranmış)

Servis için ise tuzlu tereyağı

Yapılışı

1. Fırını önceden 160˚C’ye getirin ve ısıtmaya başlayın.

2. Büyük bir kapta; ezilmiş muzları, yumurtaları ve yağı birleştirin, karıştırmaya başlayın. Ayrı bir kasede un, şeker, puding karışımı, kabartma tozu ve tuzu birleştirin. Kuru malzemeleri nemli malzemelere ekleyin ve kesinlikle oldukça iyi karıştırın.

Hindistan cevizi ve çikolata parçaları ekleyin.

3. Kalıbınızı yağlayın ve hafifçe unlayın. Kalıbınızda fazla un kalmaması için ilk işlemi yaptıktan sonra kalıbı ters çevirin, kalan unun dökülmesini sağlayın. Fotoğrafta gördüğünü klasik dilimli kek kalıbı kullanmanız tavsiye edilir.

4. Hafifçe dökmeye başladığınız kek karışımı yayılana kadar devam edin. Merkeze yerleştireceğiniz bir kürdan temiz çıkana kadar, 55 ila 60 dakika arasında pişirin. (Yaklaşık 50 dakikada bir kürdan temizce çıkıyor, test edildi.)

5. Piştikten sonra, kalpta hafifçe soğumaya bırakın, daha sonra yavaşça kalıptan çıkarın. Tekrar soğumaya bırakın ve dilimler halinde, dilerseniz tuzlu tereyağı ile servis edebilirsiniz.