Cildiniz İhtiyacı Olan Neme Kavuşuyor!

Bath & Body Works klinik olarak test edilmiş yeni koleksiyonu Water ile karşınızda. Yeni vücut bakım serisi Water’daki ürünlerin içeriğinde; cildinizin ihtiyacı olan nemi anında sağlayan Hyaluronik Asit bulunuyor.

Su; vücudumuz, özellikle cildimiz için en önemi besin kaynaklarının başında geliyor. Dünyanın önde gelen vücut bakımı markalarından Bath & Body Works, ilk defa cilt bakımının en önemli içeriklerinden biri olan hyaluronik asit kullanılarak yaratılan ve anında nem veren bir vücut bakım serisi ile karşımıza çıkıyor.

Suyu seven hyaluronik asit; aslında cildimizde bulunan, yenileme ve depolama özelliği olan bir moleküldür. Bu mucizevi molekül kendi büyüklüğünün yüz katı kadar suyu hapsederek, cildimizin daha yumuşak ve canlı görünmesini sağlıyor.

Klinik olarak test edilen ve cilde nem sağlayan, yeni Water koleksiyonunun en temel amacı, cildin ihtiyacı olan nemi anında sağlamakHayat kurtarıcı nitelikte olan, dört farklı nemlendirici kremden oluşan Water ailesindeki ürünlerin hepsinin içeriğinde, nemi bir mıknatıs gibi çekip hapseden hyaluronik asit bulunuyor. Dört kremin de nemlendirmek, tazelemek, yenilemek ve canlandırmak gibi ayrı misyonlarının olduğu Water serisi, kusursuz yaz vücudu için tam zamanında raflardaki yerini alıyor!

Water serisi sekiz farklı nemlendirici üründen oluşuyor: