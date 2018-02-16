CİLDİNİZDEKİ KIZARIKLARIN 5 ÖNEMLİ NEDENİ





1- AKNE

Semptomları: Akne genelde siyah, beyaz noktalar ya da iltihaplı sivilceler ile karıştırılır. Çene, göğüs, sırt ve ağız çevrenizde olan ağrılı kızarıklıklar aknedir.

Ne yapmalı?

İçeriğinde benzoil peroksit olan akne tedavi ürünleri tercih edilmelidir çünkü benzoil peroksit akneye sebep veren bakterinin oluşumunu önler. Benzoil peroksit kullanmaya başladığınızdan her gece kullanmaya başlamadan önce haftada 3 kere kullanarak cildinizi alıştırmalısınız. Belli bir süre geçtikten sonra günlük bakımınıza dahil edebilirsiniz. Gece beyaz renkli bir yastık kılıfında yatmalısınız çünkü benzoil peroksit yastığınızın rengini solduracaktır.

2- KERATOSİS PİLARİS

Nedir: Yetişkinlerin 40%’ıkeratosis pilaristen etkilenmektedir. Keratosis pilaris, özellikle üst kol ve üst bacak bölgelerinden görünen kırmızı noktalardır. Oluşma nedeni fazla keratinin gözeneklerinizi tıkamış olmasıdır.

Semptomları: Hafif bir kaşıntı dışında bir semptom göstermemekle beraber cildinizi aşırı kuru hissettirir.

Ne Yapmalı?

İçinde laktik asit ve AHA olan nemlendiricileri tercih etmelisiniz. AHA keratini çözümleyerek kırmızı noktaların görünümünü de azaltacaktır.

3- EGZAMA

Nedir: Zarar görmüş cilt yüzeyi egzama oluşturur. Kuru, kırmızı ve kaşınan lekeler vücudunuzun her hangi bir yerinde oluşabilir. En yaygın oluşma bölgesi dirseklerinizin iç kısmıdır.

Ne Yapmalı?

Kaşıma isteğinize karşı gelmelisiniz çünkü kaşımak daha da kötü sonuçlar verecektir. Dermatoloğunuzu ziyaret edip egzama için reçeteli bir krem almalısınız. Oluşmasını önlemek için ise aşırı sıcak duşlardan ve kuru havadan kaçınmalısınız. Odanızda hava nemlendirici kullanabilirsiniz böylece odanızdaki havadaki nem kaybını önlemiş olursunuz.

4- İSİLİK

Nedir: Cilt, fazla ısıya ya da tere maruz kaldığında küçük kırmızı lekeler oluşturabilir. İsilik genelde fazla terleyen bölgelerde oluşur sırt ve boyun gibi.

Semptomları: Eğer isiliğiniz çıktıysa genelde derinizin ince olduğu yerlerde kaşıntılı ve nokta nokta şeklinde kızarmış olan bölgeler göreceksiniz.

Ne Yapmalı?

İsiliğiniz oluştuğunda öncelikle bölgeyi serinletmeli ve kurutmalısınız. Daha sonra topikal steroid içeren bir kremi ince bir tabaka olarak uygulamalısınız. Tedavi süresi 1 haftayı bulabilir, bu sürede dar kıyafetler giymekten kaçınmalısınız.

5- ROSACEA (Gül hastalığı)

Nedir: Cildin normalde tepki göstermediği durumlara (acı yemek, alkol, stress, çevre) tepki göstermesidir.

Semptomlar: Kızarıklık, kabarıklık ve bazen küçük kırmızı sivilceler şeklinde görünür. Yanma ve batma hissi çok rastlanır, genelde kaşıntı olmaz.

Ne Yapmalı?

Kesin bir tedavi olmamakla beraber yapabileceğiniz en iyi şey cilt bariyerini elinizden geldiğince iyi bir durumda tutmaktır. Tahrişi önleyecek ve cildinizi güneşten koruyacak ürünler tercih etmelisiniz.

