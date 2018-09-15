Cildinizi Baştan Yaratacak Retinol İçeren En İyi Ürünler

Cilt bakımının olmazsa olmazı olan retinoller, bakım ritüelimizde hiç olmadığı kadar söz sahibi artık.

Peki ama Retinol nedir? Bir A vitamini türevi olan Retinol; akneyi tedavi etmek, siyah noktalardan arınmak ve gözeneklerde biriken ölü hücrelerden kurtulmak dışında ince çizgi ve kırışıklıkları tedavi etmede de oldukça başarılı bir içerik.



İşte cildinizi baştan yaratmak için kullanmanız gereken; içeriğinde retinol içeren ürünler:

First Aid Beauty Skin Lab Retinol Serum 0.25% Pure Concentrate

Eğer retinol dünyasında henüz yeniyseniz; bu sizin için harika bir başlangıç serumu olacak. Hassas ciltler için yaratılan formüşünde C ve E vitaminleri, aloe vera ve genellikle Retinol ürünleri ile ilişkili tahriş ve kızarıklık ları engellemek için kolloidal yulaf ezmesi bulunuyor.

Eve Lom Time Retreat Radiance Boost Treatment 30ml

Anında etki için AHA içercen formülü ile kısa sürede cildinizi tahriş etmeden ışıldayabilirsiniz.

Perricone MD OVM Serum

En kolay irrite olan ciltlerde bile tahrişe sebep olmayan bu ürün; retinolü kontrol etmek için cilt ile arasında siper oluşturuyor.

Paula’s Choice RESIST 1% Retinol Booster

Bu yoğun retinol içeren ürünü; eğer ilk kez uygulayacaksanız haftada bir ile başlayın.

Dr. Dennis Gross Skincare Ferulic + Retinol Wrinkle Recovery Overnight Serum

Sabahları taze bir yüzle kalkmanızı sağlayacak olan bu serum; cildi tüm gün dış etkenlerden de koruyor.

Kate Somerville DermalQuench Liquid Lift Retinol Advanced Resurfacing Treatment

Los Angeles orijinli estetisyen Kate Somerville’in yarattığı ve ünlülerin favorisi olan oksijen terapisinin topikal versiyonu olan bu ürün; retinol içeriği ile hayallerinizdeki cilde kavuşmanızı sağlayacak.