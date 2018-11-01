Cildinizi Canlandıracak En İyi 5 Kağıt Maske

 

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Kağıt maskeler bakım ritüellerimizin vazgeçilmezlerinden. Hem kolay uygulanabilirlik açısından hem de etkilerini hemen göstermelerinden ötürü maske denilince aklımıza ilk onlar geliyor.

Sizler için ılık ve ferahlatıcı bir duşun ardından hemen uygulayabileceğiniz 5 kağıt maske önerimiz olacak:

1# Estée Lauder Micro Essence Infusion Mask

Tazeleyici özelliğe sahip bu ürün, cildinizi yoğun olarak nemlendirmenin yanı sıra derinden beslenmesini sağlayacak.

2# Mizon Enjoy Vital-Up Firming Mask

Cildi sıkılaştırıcı etkisi olan bu maskeyle kendinizi daha genç hissedeceksiniz.

3# DR.JART+ Mask Micro Jet Brightening Solution

Cilde parlaklık kazandıran bu maske içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde koyu lekeleri ve ciltteki solgun görünümü iyileştirmeyi vadediyor.

4# Lonvitalite S1 Lightening and Brightening Pigmentation Silk Sheet Mask

 

Lonvitalite maske, içeriğinde bulunan yağlar yardımıyla cildinizdeki güneşin zararlı etkilerini azaltacak.

5# Tatcha Luminous Dewy Skin Mask

Bu maske, formülündeki pirinç tohumu yağı ve diğer bitkisel yağlarla cildinize ihtiyacı olan nemi sağlayarak besleyecek.

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