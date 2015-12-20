CİLDİNİZİ DAHA İYİ HALE GETİRECEK OLAN MAKYAJ MALZEMELERİ



Sıfır makyaj, artık sadece bir trend değil. Altını çizerek vurguladığımız yeni bir durum.

Doğal görünümün peşinden giderken de tabii ki, cildi yormadan ve bozmadan, arada kullanabileceğimiz makyaj ürünleri de mevcut.

“Doğal ve kusursuz bir görünüm” için makyaj malzemelerinden de yardım almak mümkün.

Makyaj malzemelerinizi seçerken cilt bakımında da yüksek etkili olanları tercih ederseniz, makyaj yaparken bir yandan da cildinize bakım yapmış olursunuz.

Clarins’in mümkün olduğunca kimyasallardan uzak oluşturulan formüllerini göz ardı etmek olmaz.

Cildi sakinleştiren ve yatıştıran Clarins Fix ‘Make-Up denemeniz gereken ürünlerden.



