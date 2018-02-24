CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI

Müşra Demir - ŞUB 24, 2018 CUMARTESI

 

 


CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (2)

Kokuları kadar nemlendirme güçleriyle de vazgeçilmezimiz olan body butter yani vücut yağları arasından favorinizi seçmekte zorlanıyorsanız, sizin için hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. İşte cildinizi en iyi şekilde nemlendirecek 11 vücut yağı:

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (1)

Burt’s Bees Mango & Orange Body Butter

 

Mango yağı ve tatlı portakal yağının lezzetli bileşiminden oluşan bu body butter, cilt hücrelerini nemlendirerek ultra yumuşak bir tene sahip olmanızı sağlıyor. Spa ruhu vermesi de cabası!

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (12)

Josie Maran Whipped Argan Oil Body Butter

Argan yağı içeren bu krem, vanilya, tatlı narenciye, yasemin, lavanta kokulu seçenekleriyle iştahımızı da kabartıyor!

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (11)

Caudalie Vine Body Butter

Günlük kullanımın dışında güneşe fazla maruz kalmış ciltleri de rahatlatan bu krem, üzüm ve shea ezmesi karışımı kokusuyla da hafif ve kullanması keyifli bir seçenek.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (10)

The Body Shop Coconut Body Butter

Tropik kokusuyla yaz aylarını cildimizde taşımamızı sağlayan bu krem, The Body Shop’ın en çok satanlarından.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (9)

Kiehl’s Creme de Corps Soy Milk & Honey Whipped Body Butter

Soya sütü ve bal karışımı cildinizdeki gerginliği alarak rahatlama hissi sağlar. Lüks ve güzelliğin ortak noktası olan bu body butter, özellikle duş sonrası etkisini gösteriyor.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (8)

Soap & Glory The Righteous Butter

Tüm cilt tipleri için uygun olan bu çilek kokulu body butter, cildinizi ferahlatırken nem etkisini de maksimum düzeyde gösteriyor.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (7)

LUSH Cosmetics Buffy Body Butter

LUSHseverlerin favorisi olan bu tereyağı biçimli ürün, pirinç, badem, Aduki fasulyesi ve kakao yağının karışımındaan oluşan içeriğiyle bebek yumuşaklığına ulaşmanızı sağlıyor.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (6)

L’Occitane Shea Butter Ultra Rich Body Cream

Cildinizin kötü hava koşullarında yıpranmasına izin vermeyin. L’Occitane’in shea yağı içeren nemlendiricisi ile sert havalara karşı koyun.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (5)

Too Cool for School Egg Mellow Body Butter

Yağ ve yumurta mutfakta rüya ikili yerine geçiyorlar. Bu durum söz konusu cildimiz olduğunda da geçerli. Cildi nemlendiren ve parlaklık veren bu body butter vazgeçilmezleriniz arasına girecek.

 

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (4)

Kai Body Butter

Kayısı yağı içeren bu body butter cildinizdeki nem dengesini de sağlıyor.

CİLDİNİZİ EN İYİ ŞEKİLDE NEMLENDİRECEK 11 VÜCUT YAĞI (3)

Tree Hut Fragrance Free Shea Body Butter

Portakal kabuğu, C vitamini ve onlarca antioksidan içeren yapısıyla yaşlanmayla da savaşan bu harika karışım cildinize onu sevdiğinizi hissettirecek.

Müşra Demir

 

 