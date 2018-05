CİLDİNİZİ KÖTÜ HİSSETTİĞİNİZ GÜNLERDE UYGULAYABİLECEĞİNİZ MAKYAJ HİLELERİ

Fotoğraf: instagram.com/phoebejtonkin

Makyaj rutinimiz bazen özel sorunlar için yeterli gelmeyebiliyor. İşte tam bu noktada makyajımızı o soruna yönelik yapmamız gerekiyor.

İşte cildinizi kötü hissettiğiniz günlerde uygulayabileceğiniz, soruna yönelik makyaj hileleri:

Koyu Halkalar

Bu konuda tek seçeneğinizin concealer olduğunu düşünmeyin. Ama asıl önemli olanın ince katmanlar uygulamak olduğunu unutmayın.

Özellikle şişliği giderecek krem uygulamak büyük ölçüde işinize yarayacaktır. Fazla yağlı olmayan bir krem kullanarak; göz makyajınızın dağılmamasını sağlayabilirsiniz.

Göz kremi ve fondöten işleminin arasında ise renk eşitleyici kullanmalısınız. Mavi, gri ya da kahverengi pigmentasyonlu göz altları için şeftali, turuncu ya da terracotta tonlarını denemek en iyi seçim olacaktır.

The Ordinary Caffeine Solution 5% + EGCG

Stila Cosmetics Correct & Perfect All-in-One Correcting Palette

Glossier Stretch Concealer

Kızarıklıklar

Rosacea, güneş yanığı veya alerjik reaksiyon… Nedeni farketmeksizin kızarıklık görünümünü minimuma indirgemeniz mümkün. Yeşil renk eşitleyiciler kızarıklıklar için her zaman en iyi çözümdür.

Kızarıklıkları eşitledikten sonra nemli BeautyBlender ile fondöten uygulayın.

Vichy Dermablend Fluid Corrective Foundation

Kuruluktan kaynaklı pul pul dökülme

When it comes to dealing with dry patches or flaky skin conditions like eczema and psoriasis, moisture is key. Leave the matte-finish for another day; creamy formulas that leave a dewiness on your skin are going to be far more successful at staying put—as opposed to flaking away within mere minutes.

Packing your skin with moisture before you apply any makeup is essential, so begin with a good serum (look for hyaluronic acid to keep those moisture levels up), follow with your moisturiser, and then go in with a hydrating primer to lock things down.

For coverage, look to a BB cream that’s geared towards sensitive skin, or mix your foundation with a small blob of your serum to give it some extra hydrating power. Work in thin layers to build up the coverage you need, and then skip finishing powders—they’ll contain talcs that’ll soak up your much needed moisture. Instead, finish with a cream blush to keep that hydrating dewiness going.

NYX Professional Makeup Hydra Touch Primer

Yağlanmaya bağlı parlama

Eğer cildinizin parlamasından yorulduysanız; bir serum ile yağ dengesini sağlamanız gerek. Sonrasında yağsız bir fondöten kullanarak kadifemsi bir doku elde edin. iyi bir pudrayı da unutmamak gerek.

Yağsız bir sabitleme spreyi ile de “cakey” bir görünümün önüne geçin.

NYX Professional Cosmetics Shine Killer Primer

Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation

RMS Beauty ‘Un’ Powder Finishing Powder

Geniş gözenekler

Gözenekler maalesef en zorlu dezavantajlardan biri. Özellikle cildiniz tıkanmışsa veya nemsiz kalmışsa… Eğer zamanınız varsa kil maskesi uygulayın; sonrasında ise nem dengesi sağlayıcı bir serum ile cildinizi nemlendirin.

İş makyaja geldiğinde iyi bir primera ihtiyacınız var. Yağsız, matlaştırıcı bir formül işinizi görecektir. Mesela POREfessional Face Primer bu konuda bir klasik.

Son hile ise fondöteninizi fırça ile uygulamak. Sonrasında ise hafif bir pudra uygulayın.

Zoeva Silk Finish Brush

The Ordinary High Adherence Silicone Primer