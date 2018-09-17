Cildinizi Sonbahara Hazırlayacak Güzellik Ürünleri

Yeni sezona geçerken ruh halimiz kadar vücudumuz da etkileniyor. İşte uyku düzeninizden dönemsel kızarıklıklara; sonbahara geçişte yaşadığınız olumsuzlukları minimuma indirmek için edinmeniz gereken güzellik ürünleri: 

Pixi Glow Tonic

Yorgun cildinizi Pixi’nin bu kült ürünü ile uyandırın. Kurumuş ve ölü cilt hücrelerini yok ederek daha parlak ve sağlıklı bir cilt görünümü yaratarak teninizin sağlıklı bir görünüme sahip olmasını sağlar.

 

The Ordinary Vitamin C Suspension 23% + HA Spheres 2%

Daha parlak bir cilt için C vitaminli içerikleri es geçmeyin.

Elemis Sea Lavender and Samphire Body Cream

Nasıl hissettiğiniz, vücudunuzu nasıl hissettiğinizle de ilgilidir. İyi bir vücut losyonu edinmektefayda var.

 

Yu Ling Rollers Jade Facial Roller

Cildinize yumuşatıcı bir masaj hediye etmeye ne dersiniz? Kan dolaşımını destekleyen bu ürünü kullanmadan önce buzdolabında soğutarak daha çok etki elde edebilirsiniz.

 

Laura Mercier Almond Coconut Honey Bath

Bu zengin içerikli ve kadifemsi krem; cildinizde ipeksi bir yumuşaklık bırakıyor.

 

Ouai Dry Hair Supplement

Mevsim değişikliğinden en çok etkilenen şeylerden biri de saçlarımız. Ekstra kuruyan saçlarınız varsa; E vitamini, demir ve 3 önemli asit içeren bu ürün, saçlarınıza can verecek.

Carmex Peach and Mango Burst Moisturising Lip Balm

Dudaklarınızı nemlendirirken; mango aromasının keyfine varın.

 

Ren Skincare Evercalm Anti-Redness Serum

Cildinizdeki kuru ve kızarık bölgelere bu serumla acil yardım yapabilirsiniz.

 

Herbivore Detox Bath Salts

Banyo saatlerinize biraz detoks zamanı eklemeye ne dersiniz?

Eve Lom Radiance Face Oil

Cildinizi derinden besleyen ve aydınlık katan bu yağı mutlaka koleksiyonunuza ekleyin.

 

Nars Radiance Primer

Sağlıklı bir görünüm için tek veya fondöten altına sürün.

Hourglass Hidden Corrective Concealer

Tek bir sürüşte tüm kızarık alanları yok edebilirsiniz.

 

Slip Beauty Sleep to Go Travel Set

 

Kendimizi ekstra yorgun hissedebileceğimiz bu dönemde iyi bir yastık ve uyku gözlüğüne ihtiyacımız var. Bunun içinse en iyi tercih ipek yastık kılıfı olacaktır.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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