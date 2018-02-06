CİLT BAKIMINDA YENİ ADIMIMIZ DUDAK YAĞLARI





Cesur rujlar, iddiasız lip balmlar ve ışıltılı lip glosslar arasnıda boşluğu; hem kozmetik hem de cilt bakımı statüsüne giren dudak yağları dolduruyor. Renk verirke dudak bakımınızı da yapmanızı sağlayan dudak yağları; lip balm’lardan bile daha hafif!

Renkleriyle Instagram filtresi etkisi veren ve uzun süre de kalıcılık sağlayan bu yağlardan işte favorilerimiz:

Barry M Lip Oil in Berry Good

Dudak yağları hakkında henüz çok emin değilseniz; işe bu hafif içerikli ve hoş bir parlaklık veren uygun fiyatlı ürünle başlayabilirsiniz.

YSL Volupte Tint-in-Oil in Crush Me Orange

Pek çok tonu olan bu dudak yağı serisi; favorilerimizden!

Clarins Instant Light Lip Comfort Oil in Mint

Dudaklarda turkuvaz tondan korkmayın; dudaklarınızda daha çok leylak gibi duran bu renk ile saatler boyu süren bir yumuşaklık elde edeceksiniz.

Burt’s Bees Tinted Lip Oil in Crimson Breeze

Burt’s Bees’in dudak yağları muhtemelen nemlendirme için en etkili olanlarından. İçeriğindeki hindistan cevizi ve çayır salkımı tohumu yağı ile aynı anda hem parlak hem de yumuşak dudaklar sağlıyor.

3ina The Lip Oil Balm

Eğer fazla renk seçeneği istiyorsanız; tüm cilt renklerine uygun skalasıyla 3ina harika bir seçenek olacaktır; aynı zamanda eye gloss olarak kullanabilmeniz de cabası!



