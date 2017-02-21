CİLT KURULUĞUNUN ÖNÜNE GEÇMENİN PÜF NOKTASI



Havanın ısınması, soğuması, oksijenin sürekli olarak tazelenmediği ortamlarda uzun süre kalmak ve kaloriferin sıcaklığı da eklenince, cilt kuruluğu ile baş etmek oldukça zor olmakta.

Cildimizin yaşadığı bu kuruluk için ondan özür dilememiz gerekiyor galiba. Göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğu düşünülünce, nemlendirme işlemini özenerek yapmanızda fayda var.

Sıcak bir duşun cildi nasıl da yumuşattığını hatırlayın. Banyo sırasında sağlanan bu yumuşaklığı daha uzun süre kurumak için yapmanız gerekenler gayet basit.

Vücudumuzun kazandığı nemi kaybetmemesi için güzel bir vücut fırçası edinmenin zamanı gelmiştir belki de. Vücut fırçasını düzenli olarak kullanmanın faydasını zamanla göreceksiniz nasıl olsa. Başarılı bir scrub ile yapılan bu fırçalama, ölü deriyi dökecek, ki bizim de istediğimiz zaten bu.

Kuruyan bacak ve kollarınız da önemli bir değişime hazır olun. Peki, ama hangi ürünler kullanılmalı?

Laura MercierAlmond Coconut Milk Scrub

Ölü deriden kurtulmak için edinmeniz gereken ürünlerin başında geliyor.

