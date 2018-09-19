Cilt Temizliği İçin Rosie Huntington-Whiteley’in Her Gün Kullandığı Ürünler

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, tıpkı makyaj konusundaki yaklaşımı gibi, cilt bakım felsefesiyle de radarımızda olan isimlerin başında gelmekte.

Kendisine ait güzellik blogu Rose Inc.’i kurduğundan beri Rosie Huntington-Whiteley‘i sadece güzellik uzmanı olarak değil, aynı zamanda endüstrinin de onayladığı makyaj ve cilt bakımı ipuçlarının sesi olarak da görüyoruz.

Işıltı görünümünden kaynaklı, güzellikle ilgili vereceği her türlü tavsiyenin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Verdiği bir röportajda, hassas cildi olduğunu ve önemli noktanın cildinin sevdiği ürünleri bulmak olduğunu belirten Whiteley, kusursuz cilde kavuşmak için uzun bir yol kat ettiğini de anlatıyor.

Kendisi, test edilmiş cilt bakım rutinini anlatırken, güneşe en az miktarda maruz kalmanın da önemine değiniyor. İşte Rosie Huntington-Whiteley’in günlük rutininde kullandığı ürünler.

Nemlendirici

Control Corrective Oil-Free Hydrating Lotion

Yüz Bakımı

Caudalie Beauty Elixir

Serum

iS Clinical Pro-Heal Serum Advance

La Roche-Posay Effaclar Duo Plus

Shani Darden Resurface Retinol Reform

Temizleyici

Cetaphil Gentle Cleanser

Temizleyici

Caudalie Gentle Cleansing Milk

Makyaj Temizleyici

Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution 250 mL