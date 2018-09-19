Cilt Temizliği İçin Rosie Huntington-Whiteley’in Her Gün Kullandığı Ürünler

Ünlü model Rosie Huntington-Whiteley, tıpkı makyaj konusundaki yaklaşımı gibi, cilt bakım felsefesiyle de radarımızda olan isimlerin başında gelmekte.
Kendisine ait güzellik blogu Rose Inc.’i kurduğundan beri Rosie Huntington-Whiteley‘i sadece güzellik uzmanı olarak değil, aynı zamanda endüstrinin de onayladığı makyaj ve cilt bakımı ipuçlarının sesi olarak da görüyoruz.
Işıltı görünümünden kaynaklı, güzellikle ilgili vereceği her türlü tavsiyenin oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.
Verdiği bir röportajda, hassas cildi olduğunu ve önemli noktanın cildinin sevdiği ürünleri bulmak olduğunu belirten Whiteley, kusursuz cilde kavuşmak için uzun bir yol kat ettiğini de anlatıyor.
Kendisi, test edilmiş cilt bakım rutinini anlatırken, güneşe en az miktarda maruz kalmanın da önemine değiniyor. İşte Rosie Huntington-Whiteley’in günlük rutininde kullandığı ürünler.
Nemlendirici
Control Corrective Oil-Free Hydrating Lotion
Yüz Bakımı
Caudalie Beauty Elixir
Serum
iS Clinical Pro-Heal Serum Advance
La Roche-Posay Effaclar Duo Plus
Shani Darden Resurface Retinol Reform
Temizleyici
Cetaphil Gentle Cleanser
Temizleyici
Caudalie Gentle Cleansing Milk
Makyaj Temizleyici
Bioderma Sensibio H2O Micelle Solution 250 mL