Tatile çıktığınız mevsim hiç önemli değil; hangi mevsimde olursa olsun cilt sağlığınız ve ani durumlar için çantanızdan ayırmamanız gereken belli başlı ürünler var.

İşte cilt uzmanlarının seyahatlerde mutlaka yanlarına aldıkları güzellik ürünleri:

#1 Numaları Ürün: Güneş Koruyucu Krem

Yaz ya da kış olması önemli değil; cildinizi tüm dış etkenlerden korumak için güneş koruyucu kremi çantanızdan eksik etmemelisiniz. Shiseido Urban Environment Oil-Free UV Protector SPF 42 ile etkin bir koruma sağlamanız mümkün.

C vitamini serumu tatillerde oldukça işinizi görebilir. Youth to the People Superfood Firm and Brighten Vitamin C Serum gibi ürünler hem cildinizi aydınlatıyor hem de nem dengesini sağlıyor.

Tatilde karşınıza çıkabilecek ani akne ve sivilce sorunları için çantanıza Differin Gel atmanızı öneririz. Tabii bu ürünü gece uyguladıktan sonra bir sonraki sabah güneş koruyucu kreminizi ihmal etmemelisiniz.

Bazen seyahat esnasında nemlendirici kremler yetersiz gelebilir. Bu noktada nem maskeleri yardımımıza koşuyor. Cildi gece tazeleyen ve aydınlık bir görünüm katan bu ürünü peeling gibi de kullanabilirsiniz.

Aveeno Positively Radiant MaxGlow No-Mess Sleep Mask

Cildi nemlendirmek demişken; çoğumuz seyahat esnasında göz çevresini ihmal ediyoruz. Cetaphil Hydrating Eye Gel-Cream,hem uygun fiyatı hem de b3, E vitamini ve üzüm ekstratı gibi güçlü içerikler barındıran formülü ile 24 saat boyu nem ve koruma sağlıyor. Hassas gözler için önerildiğini de ekleyelim.

Aslında cildimiz en çok uçuşlardan etkilenip yaşlanır. Bu yüzden zamanı geri sarmaya odaklı kapüsl ürünlere önem vermeliyiz. 30 kapsülden oluşan Elizabeth Arden Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum da bunlardan biri. Yaşlanma karşıtı dendiğinde aklımıza gelen ilk içerik olan retinolü bize kapsül halinde sunan bu ürün; aynı zamanda seyahat dostu.

Dr. Jeanine Downie, Ünlü Image Dermatology PC’nin yöneticisi

“Favori ürünlerimden biri kesinlikle SkinMedica Lumivive. Güneş koruyucu dışında; cilt için gerekli bir diğer dinamik duoya sahip. Cildi hasardan koruyan bir gündüz kremi ve cildi yenileyip onaran bir gece kremi. Telefonunuzdaki HEV ışığına karşı sizi koruduğunu da belirtelim.”

Dr. Paul Jarrod Frank, Ünlülerin Cilt Uzmanı, PFRANKMD markasının ve PFRANKMD Cilt Salonlarının Kurucusu

“Seyahat sırasında derin nemlendirmeye inanıyorum bu yüzden MDNA The Rose Mist ürününe hayranım. Cildinizi tazeliyor ve uyandırıyor. Harika kokuyor ve tabii ki göz alıcı bir ışıltı bırakıyor. Montecatini, İtalya’daki mineral açısından zengin termal sularla formüle edilen yapısı; tüm cilt tipleri için uygun.